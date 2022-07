Tim Summer Hits è sulla Rai condotto da De Martino-Delogu, Battiti Live su Italia 1 con Alan Palmieri e Gregoraci. Belli, ma tanto simili (Di martedì 12 luglio 2022) Prima era solo Festivalbar. Ora se la contendono Tim Summer Hits su Rai 2 e Battiti Live su Italia 1. L’estate, che in vacanza vuol dire musica, quest’anno sta portando la musica anche in tv. Entrambe le trasmissioni sono a caccia dei tormentoni estivi (Tribale di Elodie, per esempio). Ma la grande novità è l’apertura (che in realtà è un ritorno) della Rai alla musica estiva sul piccolo schermo. Di certo la contesa sul fronte della musica estiva tra la tv pubblica e il Biscione è ora aperta. Lo stile di Elodie guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 12 luglio 2022) Prima era solo Festivalbar. Ora se la contendono Timsu Rai 2 esu1. L’estate, che in vacanza vuol dire musica, quest’anno sta portando la musica anche in tv. Entrambe le trasmissioni sono a caccia dei tormentoni estivi (Tribale di Elodie, per esempio). Ma la grande novità è l’apertura (che in realtà è un ritorno) della Rai alla musica estiva sul piccolo schermo. Di certo la contesa sul fronte della musica estiva tra la tv pubblica e il Biscione è ora aperta. Lo stile di Elodie guarda le foto ...

