Test: il mistero delle porte della città antica. Quanto hanno guadagnato? (Di martedì 12 luglio 2022) Il Test di oggi metterà a dura prova la tua capacità di trovare una soluzione ad un enigma in meno di sessanta secondi. Credi di farcela? Il Test di oggi è ambientato in una misteriosa e indefinita città dell’antichità, in un’epoca diversa rispetto a quella odierna. Non c’era internet, non esisteva la corrente elettrica e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 12 luglio 2022) Ildi oggi metterà a dura prova la tua capacità di trovare una soluzione ad un enigma in meno di sessanta secondi. Credi di farcela? Ildi oggi è ambientato in una misteriosa e indefinitadell’antichità, in un’epoca diversa rispetto a quella odierna. Non c’era internet, non esisteva la corrente elettrica e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

samucapi64 : RT @formul4oli: Il grande non mistero è risolto: manca una virgola, saranno 4 giorni di test sì, ma non prima della prima gara (nel senso,… - nicolensey : RT @formul4oli: Il grande non mistero è risolto: manca una virgola, saranno 4 giorni di test sì, ma non prima della prima gara (nel senso,… - wolfsxtar : RT @formul4oli: Il grande non mistero è risolto: manca una virgola, saranno 4 giorni di test sì, ma non prima della prima gara (nel senso,… - formul4oli : Il grande non mistero è risolto: manca una virgola, saranno 4 giorni di test sì, ma non prima della prima gara (nel… -