Terzo tavolo su Fonderie Pisano, nessun allarme da registro tumori (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI dati del registro tumori non mostrano un’incidenza di tumori maggiore nell’area dell’Irno. Lo ha dichiarato il presidente della Commissione Ambiente del Comune a di Salerno, Arturo Jannelli presiedendo il Terzo tavolo dedicato alle Problematiche relative alle Fonderie Pisano, anticipando già che la prossima riunione affronterà il nodo urbanistico. Ad illustrare nello specifico i numeri emersi dal registro dei tumori sono state la responsabile dell’Asl Capaldo e il dottor Arcangelo Saggese Tozzi che però non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali in merito ma ha mostrato le tabelle con le incidenze nella popolazione dei singoli tumori divisi nella popolazione maschile e femminile ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI dati delnon mostrano un’incidenza dimaggiore nell’area dell’Irno. Lo ha dichiarato il presidente della Commissione Ambiente del Comune a di Salerno, Arturo Jannelli presiedendo ildedicato alle Problematiche relative alle, anticipando già che la prossima riunione affronterà il nodo urbanistico. Ad illustrare nello specifico i numeri emersi daldeisono state la responsabile dell’Asl Capaldo e il dottor Arcangelo Saggese Tozzi che però non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali in merito ma ha mostrato le tabelle con le incidenze nella popolazione dei singolidivisi nella popolazione maschile e femminile ...

