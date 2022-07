Tennis, WTA Budapest 2022: Martina Trevisan si distrae un set e poi domina contro Szabanin (Di martedì 12 luglio 2022) Buona la prima per Martina Trevisan nel torneo WTA di Budapest. La Tennista toscana si è qualificata per gli ottavi di finale sulla terra rossa ungherese, dopo aver sconfitto in rimonta in tre set la padrona di casa Natalia Szabanin, numero 386 della classifica mondiale, con il punteggio di 2-6 6-2 6-0. L’azzurra si è distratta nel primo set, commettendo ben cinque doppi falli e soffrendo tantissimo con la seconda (appena il 22% dei punti vinti). La situazione è decisamente cambiata negli altri due parziali con Trevisan che ha dominato e con Szabanin che ha cominciato a sbagliare molto, abbassando notevolmente le percentuali al servizio. Inizio di match negativo per Trevisan, che si è trovata subito sotto per 4-0 con due break di ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Buona la prima pernel torneo WTA di. Lata toscana si è qualificata per gli ottavi di finale sulla terra rossa ungherese, dopo aver sconfitto in rimonta in tre set la padrona di casa Natalia, numero 386 della classifica mondiale, con il punteggio di 2-6 6-2 6-0. L’azzurra si è distratta nel primo set, commettendo ben cinque doppi falli e soffrendo tantissimo con la seconda (appena il 22% dei punti vinti). La situazione è decisamente cambiata negli altri due parziali conche hato e conche ha cominciato a sbagliare molto, abbassando notevolmente le percentuali al servizio. Inizio di match negativo per, che si è trovata subito sotto per 4-0 con due break di ...

Pubblicità

sportface2016 : #WtaBudapest 2022, Martina #Trevisan batte l'ungherese #Szabanin in rimonta e vola al secondo turno #tennis - ansacalciosport : Federer e S.Williams fuori dalle classifiche Atp e Wta. Persi gli ultimi punti, campione svizzero esce dopo 25 anni… - sportface2016 : #WTABudapest 2022, oggi in tv #Cocciaretto-#Jani: ecco canale, orario e come vedere la sfida #tennis - sportface2016 : #WtaBudapest 2022, oggi in tv #Trevisan-#Szabanin: ecco le informazioni per vedere il match #tennis - sportface2016 : #wtalausanne, oggi in tv #Paolini-Garcia: orario e come vedere la partita in diretta #tennis -