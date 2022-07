Tennis, parla la madre di Kyrgios: “Mio figlio salvato da Andy Murray” (Di martedì 12 luglio 2022) Nel corso di un’intervista rilasciata a Wide World of Sports, Nick Kyrgios, ha parlato di alcuni momenti della sua vita privata. In primo luogo l’australiano ha raccontato di aver sofferto di dipendenza da alcol e droghe: “Ho abusato spesso di alcol e droghe, fino a che la cosa è andata fuori controllo. Adesso non bevo quasi più. Ho dovuto quindi ricreare il rapporto con la mia famiglia e abituarmi alla dieta, al dormire bene e all’allenarmi di più”. Il finalista di Wimbledon poi ha spiegato come non volesse aiuti da nessuno per affrontare questi problemi: “Non volevo nessuno, la mia famiglia non sapeva nulla. Volevo gestire e affrontare i miei problemi da solo”. Tant’è che, come raccontato anche dalla mamma durante Sydney Morning: “John Morris, ex manager di mio figlio, mi ha detto che Andy Murray ... Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) Nel corso di un’intervista rilasciata a Wide World of Sports, Nick, hato di alcuni momenti della sua vita privata. In primo luogo l’australiano ha raccontato di aver sofferto di dipendenza da alcol e droghe: “Ho abusato spesso di alcol e droghe, fino a che la cosa è andata fuori controllo. Adesso non bevo quasi più. Ho dovuto quindi ricreare il rapporto con la mia famiglia e abituarmi alla dieta, al dormire bene e all’allenarmi di più”. Il finalista di Wimbledon poi ha spiegato come non volesse aiuti da nessuno per affrontare questi problemi: “Non volevo nessuno, la mia famiglia non sapeva nulla. Volevo gestire e affrontare i miei problemi da solo”. Tant’è che, come raccontato anche dalla mamma durante Sydney Morning: “John Morris, ex manager di mio, mi ha detto che...

