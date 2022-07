Tennis, Fabio Fognini lucky loser a Bastad: Rinderknech si ritira, il ligure sfiderà Baez (Di martedì 12 luglio 2022) Fabio Fognini è stato ripescato come lucky loser nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Bastad. Il Tennista italiano ha beneficiato del ritiro del francese Arthur Rinderknech. Il ligure era stato eliminato all’ultimo turno delle qualificazioni dallo svizzero Marc-Andrea Huesler, ma oggi può sorridere per questa nuova opportunità. La storia del 35enne è davvero incredibile: si era dimenticato di iscriversi al main draw, ha dovuto prendere parte alle qualificazioni, ha perso e poi è stato ripescato. Il 35enne scenderà sulla terra rossa svedese già nella giornata odierna (quarto match sul Campo Centrale a partire dalle ore 11.00) per fronteggiare l’argentino Sebastian Baez: in palio l’ottavo di finale da giocare contro il vincente ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022)è stato ripescato comenel tabellone principale del torneo ATP 250 di. Ilta italiano ha beneficiato del ritiro del francese Arthur. Ilera stato eliminato all’ultimo turno delle qualificazioni dallo svizzero Marc-Andrea Huesler, ma oggi può sorridere per questa nuova opportunità. La storia del 35enne è davvero incredibile: si era dimenticato di iscriversi al main draw, ha dovuto prendere parte alle qualificazioni, ha perso e poi è stato ripescato. Il 35enne scenderà sulla terra rossa svedese già nella giornata odierna (quarto match sul Campo Centrale a partire dalle ore 11.00) per fronteggiare l’argentino Sebastian: in palio l’ottavo di finale da giocare contro il vincente ...

