Tennis, Barty: “Nessun rimpianto per il ritiro. Wimbledon? Non ho guardato” (Di martedì 12 luglio 2022) “Non ho rimpianti per il ritiro. Non uno“. Ash Barty, che ha lasciato il Tennis all’età di 25 anni da dominatrice, è convinta della scelta fatta e ne parla al Guardian. “Sapevo che era il momento giusto per me – ha spiegato l’australiana -. Era quello che volevo fare. E so che molte persone potrebbero ancora non capirlo. Ma spero che lo rispettino, nel senso che è stata una mia decisione. E sì, è stato incredibile. È tutto ciò che ho sempre desiderato“. Barty rivela anche di non aver guardato le finali di Wimbledon, preferendo giocare a golf all’Old Course a St Andrews: “Non ho visto le finali di Wimbledon di quest’anno. Mi dispiace deludervi. Ovviamente ero contenta per Ons ed Elena, che sono entrambe ragazze brillanti. Ed è stato ovviamente fantastico vedere Nick, ... Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) “Non ho rimpianti per il. Non uno“. Ash, che ha lasciato ilall’età di 25 anni da dominatrice, è convinta della scelta fatta e ne parla al Guardian. “Sapevo che era il momento giusto per me – ha spiegato l’australiana -. Era quello che volevo fare. E so che molte persone potrebbero ancora non capirlo. Ma spero che lo rispettino, nel senso che è stata una mia decisione. E sì, è stato incredibile. È tutto ciò che ho sempre desiderato“.rivela anche di non averle finali di, preferendo giocare a golf all’Old Course a St Andrews: “Non ho visto le finali didi quest’anno. Mi dispiace deludervi. Ovviamente ero contenta per Ons ed Elena, che sono entrambe ragazze brillanti. Ed è stato ovviamente fantastico vedere Nick, ...

