Telescopio del progettista di Lizzano | prima immagine | nello spazio fino a 13 miliardi di anni luce Mostrata dal presidente Usa

(Di martedì 12 luglio 2022) IlJames Webb, il più potente di sempre, partito a Natale alla volta dello, ha inviato sulla Terra ladei corpi celesti andati a scovare in zone mai rilevate. Si trovano a tredicidi. L’è stata, nelle scorse ore, da Joe Biden,degli Stati uniti d’America che con orgoglio dice “è per l’umanità”. Ilè stato progettato da un pugliese, scienziato in forza alla Nasa: si tratta di Giuseppe Cataldo, di, provincia di Taranto. L'articolodeldi...

