Taxi: P. Chigi blindata per proteste, 5 incatenati in piazza Colonna (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - Non si ferma la protesta dei tassisti contro il ddl concorrenza. Palazzo Chigi e tutta l'area attorno a Montecitorio è blindata, così come è chiuso il tratto di via del Corso attiguo alla sede del governo. Cinque tassisti si sono incatenati alle recinzioni di ferro di fronte a Palazzo Chigi: "non firmiamo deleghe in bianco, di questo governo noi non ci fidiamo", ripetono ai curiosi e ai cronisti, convinti di restare ancora a lungo incatenati in segno di protesta contro il governo.

