Tanganga Milan | concorrenza dalla Premier | anche l’Everton su di lui

Milan, l'Everton è pronto a fare sul serio per Tanganga: concorrenza dalla Premier League per il difensore Secondo quanto riportato da gazzetta.it, ci sarebbe un ostacolo non da poco nella corsa del Milan a Tanganga, difensore attualmente in forza al Tottenham. l'Everton sarebbe infatti pronta a trattare il trasferimento a titolo definitivo del centrale, mentre Maldini e Massara lo vorrebbero solo in prestito.

