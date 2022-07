Sud, Confindustria: Bene tavolo permanente con Ministero e commissari Zes. Grassi: Ora sviluppo integrato del Mezzogiorno (Di martedì 12 luglio 2022) “A cinque anni dalla norma istitutiva delle ZES, le aspettative delle imprese sono realistiche e concrete. Grazie all’impulso e alla capacità di ascolto da parte del Ministero del Sud e della Coesione Territoriale, sono state adottate azioni tangibili di adeguamento normativo, insieme a strumenti procedurali e di sostegno agli investimenti. Inoltre, sono stati nominati tutti i commissari straordinari ed è stata avviata l’organizzazione delle relative strutture operative. Si tratta di un lavoro che sta cominciando a generare fiducia e risultati positivi per il nostro Mezzogiorno”. Così Vito Grassi, vicepresidente di Confindustria e presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale a seguito dell’incontro di stamattina con il ministro Carfagna, le ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 luglio 2022) “A cinque anni dalla norma istitutiva delle ZES, le aspettative delle imprese sono realistiche e concrete. Grazie all’impulso e alla capacità di ascolto da parte deldel Sud e della Coesione Territoriale, sono state adottate azioni tangibili di adeguamento normativo, insieme a strumenti procedurali e di sostegno agli investimenti. Inoltre, sono stati nominati tutti istraordinari ed è stata avviata l’organizzazione delle relative strutture operative. Si tratta di un lavoro che sta cominciando a generare fiducia e risultati positivi per il nostro”. Così Vito, vicepresidente die presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale a seguito dell’incontro di stamattina con il ministro Carfagna, le ...

Pubblicità

SIENANEWS : Confindustria Toscana sud ha presentato il volume dedicato a palazzo Bichi Ruspoli - ottopagine : Carfagna: 'Tavolo permanente con Confindustria per Sud e Zes' - GrossetoNotizie : Energia e materie prime: l’allarme di Confindustria Toscana Sud all’assemblea annuale - Cardono_w : RT @mara_carfagna: Le #ZoneEconomicheSpeciali sono una concreta opportunità per imprese e territori. Per questo oggi ho avviato un tavolo c… - toscana24_ : Bernini: “Servono regole certe e aiuti sull’energia”. All’assemblea annuale di Confindustria Toscana sud si è deli… -