Stress maternità | le lamentele di Paola Turani nel gestire il figlio Pioggia di critiche sui social

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 12 luglio 2022) Probabilmente conoscerete alcune persone che si lamentano continuamente, quando piove e quando c’è il sole, per il troppo freddo o per il troppo caldo, quando sono soli o in compagnia. Si tratta di persone che non si accontentano mai e trovano le scuse più rocambolesche per lamentarsi sempre, ragioni che farebbero impallidire la fertile immaginazione di Kafka. Tra queste persone troviamo le madri. Persone per eccellenza nel dire che non si lamentano mai e invece sono le prime, soprattutto quando hanno un bambino piccolo. Ma, verrebbe da chiedersi, è davvero così sbagliato? Perché alla fine, la, non è quel paradiso idilliaco che molti vorrebbero spacciare per vero, non è affatto rose e fiori, anzi! Ed è proprio questo che lamentanella sue storie Instagram. Le difficoltà ci sono e lei non le ...