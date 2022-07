Strage Borsellino, chi sono i tre poliziotti accusati di avere depistato le indagini (Di martedì 12 luglio 2022) Ci sarebbero tre poliziotti ormai in pensione dietro i depistaggi che hanno rallentato le indagini sulla Strage di via d'Amelio del 19 luglio 1992, quando la mafia a Palermo ha ucciso il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Il... Leggi su europa.today (Di martedì 12 luglio 2022) Ci sarebbero treormai in pensione dietro i depistaggi che hanno rallentato lesulladi via d'Amelio del 19 luglio 1992, quando la mafia a Palermo ha ucciso il giudice Paoloe gli agenti della scorta. Il...

Pubblicità

gonufrio : RT @SkyTG24: Strage via D'Amelio, processo per depistaggi sulla morte di Borsellino: attesa la sentenza - SkyTG24 : Strage via D'Amelio, processo per depistaggi sulla morte di Borsellino: attesa la sentenza - dukana2 : 'Uomini dei servizi di merda in via d'Amelio subito dopo la strage': la scomparsa dell'Agenda rossa di Paolo… - FratellidItalia : RT @fdiviterbo: 30 anni fa la strage di via D'Amelio a Palermo. Una fiaccolata silenziosa che si terrà martedì 19 luglio, alle ore 21, in v… - Vito_Cipolla : RT @fdiviterbo: 30 anni fa la strage di via D'Amelio a Palermo. Una fiaccolata silenziosa che si terrà martedì 19 luglio, alle ore 21, in v… -