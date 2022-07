Strada dei Parchi | il Tar del Lazio sospende la revoca della concessione alla società dei Toto

(Di martedì 12 luglio 2022) Il Tar delha accolto la richiesta di sospensiva presentata dadeispa, ladel gruppoche gestice le autostrade A24 e A25, contro laanticipatain scadenza nel 2030, decisa giovedì scorso dal Consiglio dei ministri per gravi inadempienze contrattuali. Il ricorso è stato presentato lunedì sera in via telematica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

vigilidelfuoco : Nella notte 2 furgoni a fuoco al centro di Tolmezzo, un palazzo vicino invaso dai fumi della combustione: soccorsa… - Azione_it : Un mix di fonti rinnovabili e nucleare è l'unica strada per raggiungere l'obiettivo 'zero emissioni' entro il 2050.… - elio_vito : Se ne facciano una ragione Meloni e Salvini, Gasparri e Giovanardi, sulla droga la strada corretta, scientificament… - Frenk080 : @Beaoh11 Quel pulcino farà strada... Il futuro Chuck Norris dei galli. - Massimo22185550 : RT @FQLive: #ULTIMORA Strada dei Parchi, il Tar del Lazio sospende la revoca della concessione -

Discussione nel merito ci sarà il 7 ......video in cui si spiega cosa fare in caso di attacco nucleare è stato realizzato da funzionari... Nel filmato, una portavoce della città in unadi New York dice: 'C'è stato un attacco nucleare.L’Aquila. Il Tar del Lazio ha accolto la sospensiva richiesta con un ricorso da Strada dei Parchi. La concessionaria delle autostrade di Lazio e Abruzzo A24 e A25 aveva presentato ...È una delle aree della Sicilia più ricercate dai turisti ma è tra quelle che pagano il prezzo più alto il caos immondizia ...