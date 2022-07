'Stiamo chiudendo il cerchio' (Di martedì 12 luglio 2022) TagsDinamoL'anno scorso la Summer League è stato un appuntamento un po' snobbato dal mercato, vista la programmazione agostana e il "protezionismo" sempre più accentuato di Nba e G - League nei ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) TagsDinamoL'anno scorso la Summer League è stato un appuntamento un po' snobbato dal mercato, vista la programmazione agostana e il "protezionismo" sempre più accentuato di Nba e G - League nei ...

Pubblicità

giovaeffe : @Matador1337 @_ElPrincipe22 Eh ma a 30 non stiamo ancora chiudendo però, premesso che l’Inter lo voglia a prescindere. - DeodatoRibeira : RT @valkeasusi: @Camillamariani4 mi hanno cacciato da una libreria in un centro commerciale alle 20:28 perché 'stiamo chiudendo'(chiude all… - Camillamariani4 : RT @valkeasusi: @Camillamariani4 mi hanno cacciato da una libreria in un centro commerciale alle 20:28 perché 'stiamo chiudendo'(chiude all… - valkeasusi : @Camillamariani4 mi hanno cacciato da una libreria in un centro commerciale alle 20:28 perché 'stiamo chiudendo'(ch… - AngekoC : C’è una crisi di governo in atto, inflazione altissima, i poveri aumentano. La #Russia ci sta chiudendo il gas. Sti… -