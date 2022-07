(Di martedì 12 luglio 2022) La cessione di Kalidoual Chelsea è ad un passo, una notizia che scontenta gran parte dei tifosi, oltre che l’infuriato tecnico Luciano Spalletti. Rinunciare ad un difensore come il senegalese sembra veramente troppo, anche perché il nome del sostituto dinon entusiasma la piazza napoletana. C’è chi spera ancora che alla fine salti tutto eresti al Napoli, ma oramai i segnali sono tutti in direzione Londra. Come quello di Tommasoche proprio oggi ha pubblicato una storia con. Lo storico magazziniere del Napoli è un grande amico anche di tanti giocatori, in particolare di Dries Mertens. Proprio sul belga nei giorni scorsiaveva assicurato: “Arriva, arriva“. Oggi invece Tommyha lacon ...

napolipiucom : Starace foto con Koulibaly sui social: è il segnale d'addio? #Chelsea #Koulibaly #Starace #ForzaNapoliSempre… - tuttonapoli : FOTO - Addio a Koulibaly? L'indizio social di Starace - areanapoliit : Mistero Starace, pubblica una foto con #Koulibaly. I tifosi: 'Cosa vuole dire?' - giovanniannun : Lo storico magazziniere del #Napoli #Starace pubblica nella sua IG story una foto inequivocabile… #Koulibaly ??… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Dimaro, brindisi a cena per Tommaso Starace -

Proprio sul belga nei giorni scorsi Starace aveva assicurato: "Arriva, arriva". Oggi invece Tommy Starace ha la foto con Koulibaly su instagram. I due sorridono e stanno per abbracciarsi, in tanti ci ...