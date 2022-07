Stamani il vertice a Palazzo Chigi | Sbarra Uil | ' Impegno del governo nuovo dl antiinflazione'

Pubblicità

fcinter1908

Aspetta l'esito dell'incontro di oggi tra Draghi e i sindacati, ma anche ildi domani con i senatori Cinquestelle, divisi tra governisti e non. Sul tavolo dell'incontro a Palazzo Chigi le ...Dopo diciassette mesi di lavoriha riaperto ufficialmente il nuovo Palazzo degli Affari, completamente ristrutturato. L'...Leonardo Bassilichi - Quando partì questo progetto ero aldi ... CorSera – Oggi vertice Inter-Felicevich. Basta Sanchez per far entrare subito Dybala Sul tavolo del vertice le misure necessarie per contenere gli effetti della crisi economica, il crollo del potere di acquisto di salari e pensioni e la crisi sociale. Cinquestelle in fibrillazione. Gi ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...