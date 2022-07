Spazio, ecco la prima foto a colori del telescopio Webb: le immagini sono straordinarie (Di martedì 12 luglio 2022) La Nasa ha diffuso la prima foto a colori catturata dal telescopio spaziale James Webb , il progetto da 10 miliardi di dollari realizzato da Usa, agenzia spaziale europea e Canada. Per Joe Biden, che ... Leggi su globalist (Di martedì 12 luglio 2022) La Nasa ha diffuso lacatturata dalspaziale James, il progetto da 10 miliardi di dollari realizzato da Usa, agenzia spaziale europea e Canada. Per Joe Biden, che ...

Pubblicità

GenovaEventi : Oggi è il Simplicity Day: la giornata ideale per “disconnettersi”. Ecco i nostri posti speciali per staccare! ?? Pa… - cittascienza : Ecco la prima immagine a colori rilasciata dal Telescopio spaziale James Webb: è l'immagine a infrarossi più profon… - Nazione_Siena : Spazio per sport ed eventi, ecco il nuovo ’cuore’ di Sinalunga - infoitscienza : Spazio. Ecco la prima immagine dal telescopio Webb: galassie mai osservate - Spazio_Aereo_FT : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Pochissimi in rianimazione per il Covid Il presidente della Siaarti: «Più dell’86% dei… -