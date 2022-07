Spalletti in conferenza: “Grato per sempre a Koulibaly”, poi si sbilancia su Dybala! (Di martedì 12 luglio 2022) La nuova stagione è alle porte: Luciano Spalletti, a margine dell’incontro con i tifosi, ha parlato del suo Napoli in ritiro da Dimaro. Tanti i temi affrontati dall’allenatore toscano: su tutti Koulibaly e Mertens, i temi più caldi in casa azzurra. Sottopunta nel 4-2-3-1 sarà Mertens o Zielinski? “Noi giocheremo con il 4-3-3. Mertens è sicuramente uno adatto a ricoprire quel ruolo. Così come lo è Zielinski e come lo è Elmas. In questo momento Mertens non è con noi e proveremo a trovare soluzioni alternative“. Napoli Spalletti Koulibaly via: si punta su Ostigard o su un altro difensore? “Io preferisco Koulibaly a tutti! Quando in campo c’è stato lui abbiamo fatto più punti rispetto a quando c’erano altri. Se deciderà di andare lo ringrazieremo per sempre per l’aiuto che ci ha ... Leggi su rompipallone (Di martedì 12 luglio 2022) La nuova stagione è alle porte: Luciano, a margine dell’incontro con i tifosi, ha parlato del suo Napoli in ritiro da Dimaro. Tanti i temi affrontati dall’allenatore toscano: su tuttie Mertens, i temi più caldi in casa azzurra. Sottopunta nel 4-2-3-1 sarà Mertens o Zielinski? “Noi giocheremo con il 4-3-3. Mertens è sicuramente uno adatto a ricoprire quel ruolo. Così come lo è Zielinski e come lo è Elmas. In questo momento Mertens non è con noi e proveremo a trovare soluzioni alternative“. Napolivia: si punta su Ostigard o su un altro difensore? “Io preferiscoa tutti! Quando in campo c’è stato lui abbiamo fatto più punti rispetto a quando c’erano altri. Se deciderà di andare lo ringrazieremo perper l’aiuto che ci ha ...

