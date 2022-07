Spagna: Sánchez, preoccupati per gli incendi nell'ovest (Di martedì 12 luglio 2022) "Seguiamo con preoccupazione l'evoluzione degli incendi attivi, soprattutto nelle province di Cáceres e Salamanca": lo scrive su Twitter il premier spagnolo, Pedro Sánchez, riferendosi a roghi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) "Seguiamo con preoccupazione l'evoluzione degliattivi, soprattuttoe province di Cáceres e Salamanca": lo scrive su Twitter il premier spagnolo, Pedro, riferendosi a roghi ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Spagna, le misure anti inflazione di Sanchez: bonus 200 euro (come in Italia) ma anche aumento del 15% del “reddito… - fabiocossa64 : @andreacantelmo8 l'alternativa ? ... oggi in Spagna l'opposizione del PP critica il gopvernop Sanchez per aver rido… - anubidal : RT @cstn84: Il premier socialista Sanchez fortemente ispirato dai valori della fratellanza #Spagna - cstn84 : Il premier socialista Sanchez fortemente ispirato dai valori della fratellanza #Spagna - JenniferDitalia : RT @saveriolakadima: .@Yolanda_Diaz_ ministra del lavoro del governo Sanchez:'In Spagna salari più alti.Così l'economia è migliorata' Chi l… -

Spagna: Sánchez, preoccupati per gli incendi nell'ovest "Grazie alle squadre che lavorano instancabilmente per estinguerli, esprimo la mia solidarietà alle persone evacuate", aggiunge il messaggio di Sánchez, che invita poi alla "prudenza" in "questi ... Il caso Uber e la successione a Johnson: focus sui giornali internazionali ... anticipa il giornale, annuncerà oggi il provvedimento in apertura del dibattito parlamentare sullo stato della nazione, il primo dal 2015 'a riprova delle convulsioni politiche che la Spagna ha ... Agenzia ANSA "Grazie alle squadre che lavorano instancabilmente per estinguerli, esprimo la mia solidarietà alle persone evacuate", aggiunge il messaggio di, che invita poi alla "prudenza" in "questi ...... anticipa il giornale, annuncerà oggi il provvedimento in apertura del dibattito parlamentare sullo stato della nazione, il primo dal 2015 'a riprova delle convulsioni politiche che laha ... Spagna: Sánchez, preoccupati per gli incendi nell'ovest