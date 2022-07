Spagna, il governo introduce una tassa straordinaria sulle banche per aiutare famiglie e imprese più colpite dalla crisi (Di martedì 12 luglio 2022) La Spagna imporrà una tassa straordinaria sulle banche come strumento per contribuire agli sforzi del paese di fronte all’inflazione e gli impatti economici della guerra in Ucraina. La tassa rimarrà in vigore per due anni e mira a raccogliere 1,5 miliardi di euro all’anno. Lo ha affermato oggi il primo ministro Pedro Sanchez. Le principali banche spagnole sono Santander, che vale in borsa 41 miliardi di euro e che dopo l’annuncio perde in borsa oltre il 4%, e Bbva, che capitalizza 26 miliardi e arretra del 5%. Nell’insieme degli interventi annunciati dal capo del governo ci sono anche aumenti dei sussidi per i trasporti. Sanchez ha aggiunto che l’imposta sugli extra profitti delle compagnie energetiche L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Laimporrà unacome strumento per contribuire agli sforzi del paese di fronte all’inflazione e gli impatti economici della guerra in Ucraina. Larimarrà in vigore per due anni e mira a raccogliere 1,5 miliardi di euro all’anno. Lo ha affermato oggi il primo ministro Pedro Sanchez. Le principalispagnole sono Santander, che vale in borsa 41 miliardi di euro e che dopo l’annuncio perde in borsa oltre il 4%, e Bbva, che capitalizza 26 miliardi e arretra del 5%. Nell’insieme degli interventi annunciati dal capo delci sono anche aumenti dei sussidi per i trasporti. Sanchez ha aggiunto che l’imposta sugli extra profitti delle compagnie energetiche L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

