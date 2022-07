Sotto il sole di Amalfi, il trailer del sequel di Sotto il sole di Riccione in arrivo su Netflix (Di martedì 12 luglio 2022) con Lorenzo Zurzolo, Ludovica Martino, Davide Calgaro, Isabella Ferrari e Luca Ward È in arrivo Sotto il sole di Amalfi, sequel che arriva a due anni di distanza dal grande successo Sotto il sole di Riccione. Il film, prodotto da Lucky Red, sarà disponibile da domani, mercoledì 13 luglio solo su Netflix. Il film segue amicizie estive e storie d’amore sullo sfondo della splendida costiera Amalfitana, e segna il debutto alla regia di Martina Pastori. Soggetto e sceneggiatura sono di Enrico Vanzina, Caterina Salvadori e Ciro Zecca, lo stesso team di Sotto il sole di Riccione. Tra i protagonisti vediamo ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 12 luglio 2022) con Lorenzo Zurzolo, Ludovica Martino, Davide Calgaro, Isabella Ferrari e Luca Ward È inildiche arriva a due anni di distanza dal grande successoildi Riccione. Il film, prodotto da Lucky Red, sarà disponibile da domani, mercoledì 13 luglio solo su. Il film segue amicizie estive e storie d’amore sullo sfondo della splendida costieratana, e segna il debutto alla regia di Martina Pastori. Soggetto e sceneggiatura sono di Enrico Vanzina, Caterina Salvadori e Ciro Zecca, lo stesso team diildi Riccione. Tra i protagonisti vediamo ...

