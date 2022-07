Sostituzione veicoli inquinanti: il Comune di Milano stanzia 5mln di euro per cittadini e imprese (Di martedì 12 luglio 2022) Sostegni maggiorati per Isee al di sotto dei 20mila euro. Inoltre posticipato il divieto di ingresso in Area C e B per i diesel euro 5 se il proprietario ha già avviato l’acquisto di un’auto nuova Leggi su 7giorni.info (Di martedì 12 luglio 2022) Sostegni maggiorati per Isee al di sotto dei 20mila. Inoltre posticipato il divieto di ingresso in Area C e B per i diesel5 se il proprietario ha già avviato l’acquisto di un’auto nuova

Pubblicità

DietrolaNotizia : Milano: contributi per sostituzione veicoli inquinanti - TuttoSuMilano : RT @ferpress: #Milano: da Comune 5 mln di contributi per sostituzione #veicoli inquinanti - ferpress : #Milano: da Comune 5 mln di contributi per sostituzione #veicoli inquinanti - infoiteconomia : DAL COMUNE CINQUE MILIONI DI EURO DI CONTRIBUTI A CITTADINI E IMPRESE PER LA SOSTITUZIONE DEI VEICOLI INQUINANTI - GaetanoPuglia : @E__Io__Pago @RobertoRenga Sono sicuro. Ci sono gli accumulatori, la presa esterna per ricarica veicoli, rifaciment… -