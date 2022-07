Sondaggio Swg: FdI primo partito, Pd staccato di quasi due punti. Risalgono Lega e M5s, il cartello Verdi-Sinistra italiana debutta al 3,9% (Di martedì 12 luglio 2022) Fratelli d’Italia resta il primo partito al 23,5%, seguito a quasi due punti di distanza dal Pd con il 21,7%: entrambi perdono lo 0,1% rispetto alla scorsa settimana. Tornano invece a guadagnare consensi, dopo una lunghissima emorragia, sia la Lega, terza con il 14,5% (+0,2), sia il Movimento 5 Stelle, quarto all’11,5% (+0,3%). Ma la crescita più forte è quella di Forza Italia, che guadagna lo 0,4% e arriva al 7,8%. È quanto risulta dal Sondaggio settimanale condotto da Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana, realizzato nella settimana tra il 6 e l’11 luglio 2022. Per quanto riguarda i partiti minori, il cartello tra Azione e +Europa perde lo 0,1% ma resta sopra la soglia del 5% (5,1%), mentre quello tra Sinistra italiana e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Fratelli d’Italia resta ilal 23,5%, seguito aduedi distanza dal Pd con il 21,7%: entrambi perdono lo 0,1% rispetto alla scorsa settimana. Tornano invece a guadagnare consensi, dopo una lunghissima emorragia, sia la, terza con il 14,5% (+0,2), sia il Movimento 5 Stelle, quarto all’11,5% (+0,3%). Ma la crescita più forte è quella di Forza Italia, che guadagna lo 0,4% e arriva al 7,8%. È quanto risulta dalsettimanale condotto da Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana, realizzato nella settimana tra il 6 e l’11 luglio 2022. Per quanto riguarda i partiti minori, iltra Azione e +Europa perde lo 0,1% ma resta sopra la soglia del 5% (5,1%), mentre quello trae ...

