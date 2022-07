Sondaggi politici: Fratelli d'Italia davanti al Pd, Lega staccata ma frena la caduta (Di martedì 12 luglio 2022) Sondaggi politici più o meno come i precedenti. Se si andasse oggi alle elezioni politiche, Fratelli d'Italia risulterebbe ancora primo partito con il 23,5% dei consensi, mentre si confermerebbe ... Leggi su globalist (Di martedì 12 luglio 2022)più o meno come i precedenti. Se si andasse oggi alle elezioni politiche,d'risulterebbe ancora primo partito con il 23,5% dei consensi, mentre si confermerebbe ...

Pubblicità

globalistIT : - Frankf1842 : RT @fanpage: Fratelli d'Italia, seppur in calo, resta in testa nelle intenzioni di voto degli italiani, seguito dal PD. Guadagnano terreno… - zazoomblog : Sondaggi politici Fratelli dItalia ancora primo partito ma in lieve calo - #Sondaggi #politici #Fratelli #dItalia - Enzo91264807 : RT @ilriformista: La rilevazione SWG. Le tensioni scatenate dal Movimento 5 Stelle sul 'decreto Aiuti'. Le interviste sulla posizione degli… - ciolonap : RT @fanpage: Fratelli d'Italia, seppur in calo, resta in testa nelle intenzioni di voto degli italiani, seguito dal PD. Guadagnano terreno… -