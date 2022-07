Sondaggi elettorali Swg, il 52% degli italiani è a favore dello ius scholae (Di martedì 12 luglio 2022) Sul versante delle intenzioni di voto i Sondaggi elettorali di Swg di questa settimana presentano un panorama un po’ diverso da quello delle ultime. Vi è uno stop alla crescita dei due partiti in testa, Pd e Fratelli d’Italia, che nei mesi scorsi avevano catalizzato un consenso sempre più alto. Oggi sono al 23,5% e al 21,7%, dopo avere perso un decimale. Viceversa, vi è un recupero di quelle forze che da molto tempo hanno sofferto un declino importante, ovvero Lega e Movimento 5 Stelle. La formazione di Salvini guadagna due decimali e arriva al 14,5%, mentre quella di Conte sale del 0,3% e va all’11,5% L’incremento maggiore, però, è quello di Forza Italia, che aumenta del 0,4% e ora è al 7,8%. Sempre al centro Azione e +Europa sono sostanzialmente fermi, al 5,1%, un decimale in meno di una settimana fa. Tra i partiti più ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 12 luglio 2022) Sul versante delle intenzioni di voto idi Swg di questa settimana presentano un panorama un po’ diverso da quello delle ultime. Vi è uno stop alla crescita dei due partiti in testa, Pd e Fratelli d’Italia, che nei mesi scorsi avevano catalizzato un consenso sempre più alto. Oggi sono al 23,5% e al 21,7%, dopo avere perso un decimale. Viceversa, vi è un recupero di quelle forze che da molto tempo hanno sofferto un declino importante, ovvero Lega e Movimento 5 Stelle. La formazione di Salvini guadagna due decimali e arriva al 14,5%, mentre quella di Conte sale del 0,3% e va all’11,5% L’incremento maggiore, però, è quello di Forza Italia, che aumenta del 0,4% e ora è al 7,8%. Sempre al centro Azione e +Europa sono sostanzialmente fermi, al 5,1%, un decimale in meno di una settimana fa. Tra i partiti più ...

