Sollevamento pesi, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Meno categorie, pochi posti e sistema complesso (Di martedì 12 luglio 2022) Grandi novità in vista per il Sollevamento pesi verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. In Francia la pesistica avrà a disposizione quattro eventi in Meno con in palio le medaglie rispetto all’ultima edizione di Tokyo (10 invece di 14), inoltre c’è da registrare l’inevitabile crollo delle quote a cinque cerchi riservate alla disciplina (da 196 a 120) in seguito ai numerosi scandali legati al doping che hanno coinvolto direttamente anche la federazione internazionale in passato. Le nuove categorie di peso presenti nel programma olimpico saranno le seguenti: 61 kg, 73 kg, 89 kg, 102 kg, +102 kg maschili e 49 kg, 59 kg, 71 kg, 81 kg, +81 kg femminili. In ogni gara saranno impegnati 12 atleti, con al massimo un rappresentante per ogni Nazione. Ciascun Paese dovrà ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Grandi novità in vista per ilverso i Giochi Olimpici di. In Francia lastica avrà a disposizione quattro eventi incon in palio le medaglie rispetto all’ultima edizione di Tokyo (10 invece di 14), inoltre c’è da registrare l’inevitabile crollo delle quote a cinque cerchi riservate alla disciplina (da 196 a 120) in seguito ai numerosi scandali legati al doping che hanno coinvolto direttamente anche la federazione internazionale in passato. Le nuovedi peso presenti nel programma olimpico saranno le seguenti: 61 kg, 73 kg, 89 kg, 102 kg, +102 kg maschili e 49 kg, 59 kg, 71 kg, 81 kg, +81 kg femminili. In ogni gara saranno impegnati 12 atleti, con al massimo un rappresentante per ogni Nazione. Ciascun Paese dovrà ...

