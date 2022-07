Soldi, inizia la guerra dei 100 milioni. Totti contro Blasi, caos in tribunale: le indiscrezioni (Di martedì 12 luglio 2022) Adesso, dopo la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, si parla di patrimonio. Soldi. Soldi. Soldi Come spesso accade nel mondo dello spettacolo, quando ci sono grandi separazioni. Il loro patrimonio sfiora quasi 100 milioni di euro per quel che riguarda immobili e società. La ricostruzione, questa mattina, arriva dalle colonne de Il Tempo, diretto da Davide Vecchi. E la domanda resta una: quale assegni di mantenimento? "Se per ottenere l'assegno di mantenimento bastava la disparità tra i redditi dei due coniugi e l'assenza di responsabilità per la crisi coniugale, il cosiddetto addebito, l'assegno divorzile viene ora concesso esclusivamente se il coniuge richiedente dimostra di non essere in grado, non per colpa sua, di mantenersi in modo decoroso", scrive Il Tempo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Adesso, dopo la rottura tra Francescoe Ilary, si parla di patrimonio.Come spesso accade nel mondo dello spettacolo, quando ci sono grandi separazioni. Il loro patrimonio sfiora quasi 100di euro per quel che riguarda immobili e società. La ricostruzione, questa mattina, arriva dalle colonne de Il Tempo, diretto da Davide Vecchi. E la domanda resta una: quale assegni di mantenimento? "Se per ottenere l'assegno di mantenimento bastava la disparità tra i redditi dei due coniugi e l'assenza di responsabilità per la crisi coniugale, il cosiddetto addebito, l'assegno divorzile viene ora concesso esclusivamente se il coniuge richiedente dimostra di non essere in grado, non per colpa sua, di mantenersi in modo decoroso", scrive Il Tempo. ...

Pubblicità

lucabirba2 : @LuigiFazio6 @Biancaneuro L'amore inizia e finisce che ci siano i soldi o no .poi che sti due vengano presi come es… - Giovann18223411 : @nmtedeschi @matteosalvinimi In effetti, se i tuoi figli vedono la foto in cui fai il brillante con una squinzia ch… - Davide55273741 : @romeoagresti @GoalItalia Ora inizia la narrativa della 'trattativa in corso' fatta uscire dalla società Juve per n… - Technofab7330 : @ccombercat @MetalHe69092042 É probabile ma fino a che non si candida é bene sfruttare la sua popolarità per combat… - Davidevvai : @_cielodiperle @paolapia95 Il miliardario yankee vuole comprsre e stan discutendo il prezzo, e uno dei tira e molla… -