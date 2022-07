“Soldato” del generale Soleimani. Ecco chi è il ministro degli Esteri iraniano (Di martedì 12 luglio 2022) Hossein Amir-Abdollahian si è definito in passato un “Soldato” di Qassem Soleimani, il generale ucciso all’inizio del 2020 da un drone statunitense, che era molto più che il comandante della Forza Quds, l’unità d’élite dei Pasdaran. Era l’architetto della cosiddetto Asse della resistenza. Era “un martire vivente della rivoluzione”, come lo definì già nel 2005 l’ayatollah Ali Khamenei. È stato l’uomo in grado di rendere la Forza Quds un ramo indipendente dei Pasdaran e di costruire in vent’anni, tramite essa, un’efficace ed efficiente rete di influenza regionale che si estende in Libano, Siria, Iraq e Yemen tramite organizzazioni dichiarate terroristiche da diversi Paesi occidentali come Hezbollah. Amir-Abdollahian, arrivato ieri a Roma per incontrare l’omologo Luigi Di Maio e la diplomazia vaticana, è nato nel 1964 a Damghan, nella ... Leggi su formiche (Di martedì 12 luglio 2022) Hossein Amir-Abdollahian si è definito in passato un “” di Qassem, ilucciso all’inizio del 2020 da un drone statunitense, che era molto più che il comandante della Forza Quds, l’unità d’élite dei Pasdaran. Era l’architetto della cosiddetto Asse della resistenza. Era “un martire vivente della rivoluzione”, come lo definì già nel 2005 l’ayatollah Ali Khamenei. È stato l’uomo in grado di rendere la Forza Quds un ramo indipendente dei Pasdaran e di costruire in vent’anni, tramite essa, un’efficace ed efficiente rete di influenza regionale che si estende in Libano, Siria, Iraq e Yemen tramite organizzazioni dichiarate terroristiche da diversi Paesi occidentali come Hezbollah. Amir-Abdollahian, arrivato ieri a Roma per incontrare l’omologo Luigi Di Maio e la diplomazia vaticana, è nato nel 1964 a Damghan, nella ...

