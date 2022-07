Simona Ventura confessa: “Francesco Totti molto carino, Ilary Blasi non tanto ma…” (Di martedì 12 luglio 2022) Da circa 24 ore la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi è – come era prevedibile – sulla bocca di tutti. Per la maggior parte del popolo italiano la storia d’amore fra l’ex capitano giallorosso e la conduttrice, ex letterina di Passaparola, era degna delle migliori favole. Purtroppo dopo 17 anni di matrimonio e 3 figli, Cristian, Chanel e Isabel, qualcosa si è rotto. Ieri sera il comunicato stampa separato ha messo fine a una relazione durata 20 anni. Le voci di una crisi profonda fra Francesco Totti e Ilary Blasi avevano iniziato a rincorrersi già lo scorso febbraio, con tanto di titoloni in prima pagina e personaggi pronti a dare un parere in merito. Fra questi, anche Simona Ventura, ex ... Leggi su isaechia (Di martedì 12 luglio 2022) Da circa 24 ore la separazione diè – come era prevedibile – sulla bocca di tutti. Per la maggior parte del popolo italiano la storia d’amore fra l’ex capitano giallorosso e la conduttrice, ex letterina di Passaparola, era degna delle migliori favole. Purtroppo dopo 17 anni di matrimonio e 3 figli, Cristian, Chanel e Isabel, qualcosa si è rotto. Ieri sera il comunicato stampa separato ha messo fine a una relazione durata 20 anni. Le voci di una crisi profonda fraavevano iniziato a rincorrersi già lo scorso febbraio, condi titoloni in prima pagina e personaggi pronti a dare un parere in merito. Fra questi, anche, ex ...

