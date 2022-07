Sfilata di Valentino | piazza di Spagna blindata per romani e turisti vietato affacciarsi sulla piazza

Pubblicità

vogue_italia : Anne Hathaway alla sfilata Alta Moda di Valentino a Roma ??? - - - -> - IOdonna : Il sogno prende vita sulla scalinata di Trinità dei Monti. Ad applaudire, Anne Hathaway e Elodie - angiuoniluigi : RT @leggoit: Valentino, Dior chiede i danni dopo la sfilata a Piazza di Spagna: 100mila euro entro 15 giorni. Cosa è successo - GHERARDIMAURO1 : Valentino, Dior chiede i danni dopo la sfilata a Piazza di Spagna: 100mila euro entro 15 giorni. Cosa è successo… - leggoit : Valentino, Dior chiede i danni dopo la sfilata a Piazza di Spagna: 100mila euro entro 15 giorni. Cosa è successo -

Secondo quanto riporta WWD, la maison avrebbe addirittura chiesto un lauto rimborso per gli incassi mancati durante le ore della. La lettera diLa boutique di Dior si affaccia ...di, piazza di Spagna blindata per romani e turisti vietato affacciarsi sulla piazzaValentino ha riportato l'alta moda a Piazza di Spagna. La sfilata sulla passerella di Trinità dei Monti ha tenuto Roma col fiato sospeso richiamando la presenza di vip, addetti al settore e semplici ...Il responsabile del Turismo e dei Grandi eventi sta lavorando per stabilizzare un episodio di successo, il defilé di Valentino in piazza di Spagna, che ha riportato Roma al centro dell’interesse inter ...