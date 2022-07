Settima giornata Liga Argentina 2022: sintesi e risultati (Di martedì 12 luglio 2022) Non smette di stupire il campionato argentino. Anche in questa giornata ci sono stati dei risultati sorprendenti. Perde ancora il Boca Juniors contro il San Lorenzo, così come il River Plate. Arriva invece la prima vittoria di Carlos Tevez da tecnico del Rosario Central. Diamo un occhio ai risultati della Settima giornata della Liga Argentina 2022. Settima giornata Liga Argentina 2022: come sono andate le cinque sorelle? Turno molto interessante per le grandi del calcio argentino, con ben due big match disputati. Cade il Boca Juniors contro il San Lorenzo per 2-1, inizia nel peggiore dei modi l’avventura del neo tecnico Ibarra sulla panchina degli Xeneizes. Non ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 12 luglio 2022) Non smette di stupire il campionato argentino. Anche in questaci sono stati deisorprendenti. Perde ancora il Boca Juniors contro il San Lorenzo, così come il River Plate. Arriva invece la prima vittoria di Carlos Tevez da tecnico del Rosario Central. Diamo un occhio aidelladella: come sono andate le cinque sorelle? Turno molto interessante per le grandi del calcio argentino, con ben due big match disputati. Cade il Boca Juniors contro il San Lorenzo per 2-1, inizia nel peggiore dei modi l’avventura del neo tecnico Ibarra sulla panchina degli Xeneizes. Non ...

