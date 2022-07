Serie A, le prime amichevoli: super Jovic alla Fiorentina, 4 gol dell’Inter (Di martedì 12 luglio 2022) Prende il via la nuova stagione delle squadre di Serie A, si preannuncia una stagione bellissima per gli obiettivi di alta e bassa classifica. Le squadre iniziano a scendere in campo, in particolar modo si sono disputate le prime partite. Inizio positivo per la Fiorentina, nel dettaglio si è messo in mostra l’ultimo acquisto Luka Jovic. I viola hanno affrontato il Real Vicenza e l’ex Real Madrid ha siglato quattro gol. Le altre reti sono state realizzate da Nico Gonzalez, Pierozzi e Ikone. Tutto facile per l’Inter contro il Lugano. In campo i nuovi acquisti Mkhitaryan, Asllani e Lukaku. Il grande protagionista è stato, però, Lautaro Martinez: il Toro ha messo a segno una doppietta. Le altre reti dei nerazzurri sono state realizzate da D’Ambrosio e Correa. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 12 luglio 2022) Prende il via la nuova stagione delle squadre diA, si preannuncia una stagione bellissima per gli obiettivi di alta e bassa classifica. Le squadre iniziano a scendere in campo, in particolar modo si sono disputate lepartite. Inizio positivo per la, nel dettaglio si è messo in mostra l’ultimo acquisto Luka. I viola hanno affrontato il Real Vicenza e l’ex Real Madrid ha siglato quattro gol. Le altre reti sono state realizzate da Nico Gonzalez, Pierozzi e Ikone. Tutto facile per l’Inter contro il Lugano. In campo i nuovi acquisti Mkhitaryan, Asllani e Lukaku. Il grande protagionista è stato, però, Lautaro Martinez: il Toro ha messo a segno una doppietta. Le altre reti dei nerazzurri sono state realizzate da D’Ambrosio e Correa. L'articolo CalcioWeb.

