Separazione Totti-Ilary Blasi | la ricostruzione di Chi | i messaggi compromettenti e le FOTO inedite

(Di martedì 12 luglio 2022) Adesso è veramente ufficiale: Francescohanno confermato la. Nel dettaglio il settimanale Chi ha pubblicato nel numero in edicola da mercoledì le immagini esclusive che confermano il legame fra Francescoe Noemi Bocchi e svelato tutti i particolari. Due giorni prima dell’annuncio, infatti,è stato a casa di Noemi dalle 20 e 30 alle 2 e 30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. Il Capitano si è recato a casa della donna, lasciando la propria auto in un parcheggio e facendosi portare dall’amico. E poi, sempre insieme con lui è tornato a riprendere la propria macchina a notte fonda. Le voci sulla crisi della coppiasi susseguono dall’inizio dell’anno e si è parlato di nuove ...

rtl1025 : ??'Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con @Totti è finito. Il percorso della separazion… - Agenzia_Ansa : 'Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa,… - RadioItalia : 'Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato.'. Così Ilary Blasi annu… - pvrriIIa : RT @__albachiara: Francesco, Ilary, ripensateci, possiamo superare un’altra crisi di governo, ma non la vostra separazione. #tottiblasi #To… - Quellochetutti1 : Come sarà suddiviso il patrimonio di #Totti e #IlaryBlasi e quanto vale la separazione? Si preannuncia scontro lega… -

Comincia così la nota di Ilary Blasi con la quale annuncia lada Francesco. "Il percorso dellarimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da ......che ' quandoha smentito la crisi, la rottura era già in atto , ma il numero uno della Roma ha cercato di fare il possibile fino all'ultimo per proteggere i figli '. Unaclamorosa e ...La separazione tra Totti e Ilary è la notizia gossip dell’estate. Pare che entrambi da mesi avessero storie separate. Lui con Noemi, una giovane ragazza conosciuta sui campi di padel.Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati. La conduttrice ha rilasciato un comunicato stampa nel quale ha affermato: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco ...