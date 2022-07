Se il petrolio del Kazakistan diventa la prossima arma di Putin (Di martedì 12 luglio 2022) L’offensiva energetica di Vladimir Putin si sta gonfiando. Mentre diminuiscono i flussi di gas verso l’Europa, il Cremlino sta saggiando nuove leve per stringere la morsa russa sul mercato petrolifero mondiale – e lanciare un avvertimento a chi rema contro i suoi interessi. È quanto emerge dalla disamina dell’analista strategico Julian Lee, il quale, interpretando la saga di un terminal di esportazione russo sulle pagine di Bloomberg, avverte che la Russia vuole utilizzare il petrolio del Kazakistan come arma. Settimana scorsa, nella città russa di Novorossiysk affacciata sul Mar Nero, un giudice ha ordinato a una società di esportazione del petrolio, la Caspian Pipeline Consortium, di sosopendere le operazioni per trenta giorni. Il motivo ufficiale sono le “violazioni documentarie” del piano della ... Leggi su formiche (Di martedì 12 luglio 2022) L’offensiva energetica di Vladimirsi sta gonfiando. Mentre diminuiscono i flussi di gas verso l’Europa, il Cremlino sta saggiando nuove leve per stringere la morsa russa sul mercato petrolifero mondiale – e lanciare un avvertimento a chi rema contro i suoi interessi. È quanto emerge dalla disamina dell’analista strategico Julian Lee, il quale, interpretando la saga di un terminal di esportazione russo sulle pagine di Bloomberg, avverte che la Russia vuole utilizzare ildelcome. Settimana scorsa, nella città russa di Novorossiysk affacciata sul Mar Nero, un giudice ha ordinato a una società di esportazione del, la Caspian Pipeline Consortium, di sosopendere le operazioni per trenta giorni. Il motivo ufficiale sono le “violazioni documentarie” del piano della ...

Pubblicità

AngeloCiocca : L’industria francese, ma non solo, lascia il #gas russo e torna al #petrolio o al #carbone. La Russia ha ridotto de… - PaxxyMat : @Oimmena1 @ri_ncoglionito @sciasbat @g_zoidberg @ErranteItaliano 3.5 negli anni '50 il consumo non era costante. In… - PaoloLuraschi : Esempio pratico di inflazione 'importata': -Benchmark petrolio WTI circa-25% vs max periodo 14/6 -EUR/USD circa -4,… - attila_victory : RT @busettodavide: C'è gente che fino a due giorni fa voleva imporre l'embargo UE su gas e petrolio russo. Tanto, a loro dire, avevamo la f… -