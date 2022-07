Scuola | i presidi vogliono il ritorno della mascherina | «Altrimenti aumentano i contagi»

Leggi su open.online

(Di martedì 12 luglio 2022) Iil. «Bisogna incrementare la vaccinazione per un anno scolastico sereno. Laobbligatoria andrebbe ripristinata, non solo ama in tutti i luoghi ci sia affollamento», ha detto Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale, ai microfoni di Radio Cusano Campus. «Tutti quelli che non si sono vaccinati si devono vaccinare – ha ribadito Giannelli -. e laè la principale misura di precauzione per una malattiaosa. Con questaci dovremo fare i conti per anni. Dire basta mascherine è una misura semplicistica che sta portando infatti ad un aumento dei ...