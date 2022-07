Scopri il segreto del Collutorio in lavatrice, lo faceva mia nonna: un bucato del genere te lo sogni (Di martedì 12 luglio 2022) Il Collutorio è un prodotto molto utile, ma non soltanto per disinfettare la bocca e donarle una freschezza intensa. Sì, forse non lo sai, ma puoi utilizzare il Collutorio in lavatrice per ottenere un risultato eccezionale sui tuoi capi. Scopriamo i dettagli. Caratteristiche del Collutorio Il Collutorio ha delle proprietà antisettiche molto significative. Non a caso, il suo utilizzo non è limitato a quello orale: da tempo c’è chi utilizza il Collutorio per liberare le fognature da muffe e vari detriti. Anzi, in molti provvedono a versare il Collutorio anche nello scarico del lavandino per eliminare eventuali cattivi odori: basta versare un po’ del prodotto direttamente nel lavandino e attendere almeno una trentina di minuti prima di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 12 luglio 2022) Ilè un prodotto molto utile, ma non soltanto per disinfettare la bocca e donarle una freschezza intensa. Sì, forse non lo sai, ma puoi utilizzare ilinper ottenere un risultato eccezionale sui tuoi capi.amo i dettagli. Caratteristiche delIlha delle proprietà antisettiche molto significative. Non a caso, il suo utilizzo non è limitato a quello orale: da tempo c’è chi utilizza ilper liberare le fognature da muffe e vari detriti. Anzi, in molti provvedono a versare ilanche nello scarico del lavandino per eliminare eventuali cattivi odori: basta versare un po’ del prodotto direttamente nel lavandino e attendere almeno una trentina di minuti prima di ...

Pubblicità

LeMilleRicette : Pasta al pomodoro fresco: scopri il segreto per preparare un sugo, come non lo hai mai fatto! Ricetta ?????? - Chilhon2016Lap : RT @XFactor_Italia: Vi sveliamo un segreto: sognano tutti di arrivare ai Live di #XF2022. Scopri chi ci riuscirà da settembre su @SkyItalia… - luk_nard : @IlConigli0 'gli scienziati lo odiano, scopri il suo segreto dell'eterna giovinezza' - DoxeeInc : Content marketing e Real Time marketing sono l’ingrediente segreto per costruire una strategia di #brandawareness d… - RaiCinema : 'Il videoclip fa parte di un passato nascosto, è un segreto che lui ha'. #AldoBaglio, intervistato al… -