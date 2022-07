Scontri Venezia Bologna, 39 daspo dopo la rissa in laguna (Di martedì 12 luglio 2022) Il questore di Venezia ha emesso 39 daspo dopo la rissa che aveva coinvolto ultras del Venezia e del Bologna Il Questore di Venezia ha emesso un daspo per trentanove tifosi di Venezia e Bologna. 19 ai Veneziani e 20 per i tifosi emiliani, dopo che si erano affrontati in una grave rissa tra Campo della Tana e Rio dell’Arsenale lo scorso 8 maggio. In seguito alla visione di immagini di videosorveglianza, è stato possibile individuare con certezza i partecipanti a questa rissa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022) Il questore diha emesso 39lache aveva coinvolto ultras dele delIl Questore diha emesso unper trentanove tifosi di. 19 aini e 20 per i tifosi emiliani,che si erano affrontati in una gravetra Campo della Tana e Rio dell’Arsenale lo scorso 8 maggio. In seguito alla visione di immagini di videosorveglianza, è stato possibile individuare con certezza i partecipanti a questa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

