Scontri tra tifosi del Venezia e del Bologna | daspo per 39 Il video della battaglia in Laguna

(Di martedì 12 luglio 2022) Il questore di, Maurizio Masciopinto, ha emesso 39 provvedimenti amministrativi con i quali viene inibito l’accesso agli impianti in occasione di eventi sportivi a carico di 19ni e 20 simpatizzanti del. L’attività è scaturita dalla partita di calcio di serie A, disputata tra le due squadre lo scorso 8 maggio quando, circa un’ora prima dell’iniziosfida calcistica, una trentina di supportersri e altrettanti ultras bolognesi si sono fronteggiati tra CampoTana e Rio dell’Arsenale. In quella occasione, le forze dell’ordine sono intervenute evitando ulteriori conseguenze. L’esame delle ripresepolizia scientifica, dell’impianto disorveglianza cittadino e dei canali social, ha ...

Pubblicità

FabrizioGalliBL : RT @corriereveneto: Venezia-Bologna, 39 daspo per gli scontri tra gli ultras all’Arsenale - corriereveneto : Venezia-Bologna, 39 daspo per gli scontri tra gli ultras all’Arsenale - TuttoCagliari : Operazione “Frari”: l’accusa è di associazione a delinquere. Tra i fatti contestati, gli scontri post Cagliari-Napo… - AgentsRangeIT : Nel girone A invece sono già terminati i primi due scontri, il che significa che oggi seguiremo il match tra i due… - infoitinterno : Operazione “Frari”: l’accusa è di associazione a delinquere. Tra i fatti contestati, gli scontri post Cagliari-Napo… -

i supporters del Bologna individuati ci sono tifosi olandesi e scozzesi che sarebbero giunti appositamente per seguire l'incontro e prendere parte agli. Le misure adottate variano dai due ...19 ai veneziani e 20 per i tifosi emiliani, dopo che si erano affrontati in una grave rissaCampo ...Un uomo di circa 60 anni del Vallo di Diano ha perso la vita in uno scontro frontale tra il furgone che guidava e un autoarticolato lungo la Bussentina tra Buonabitacolo e Sanza. Il ...Incidente Ravenna: scontro a Porto Corsini: muore un ragazzo di soli 21 anni investito mentre faceva un giro in bicicletta.