Sclerosi multipla, 'Io non sclero' ha i 3 nuovi ambassador (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos Salute) - L'ottava edizione di 'Io non sclero' ha i sui tre nuovi testimoni: Anci, Fedeblues e Ramy. Eletti, con i loro nickname, dall'omonimo comitato, saranno ambassador delle risorse inaspettate emerse dopo la diagnosi di sclerosi multipla (Sm), obiettivo del progetto 'Io non sclero' sviluppato da Biogen e da Fondazione Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in collaborazione con l'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e con il patrocinio della Società italiana di neurologia (Sin), per l'informazione e sensibilizzazione sulla sclerosi multipla. Partita lo scorso maggio, in poche settimane l'iniziativa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos Salute) - L'ottava edizione di 'Io non' ha i sui tretestimoni: Anci, Fedeblues e Ramy. Eletti, con i loro nickname, dall'omonimo comitato, sarannodelle risorse inaspettate emerse dopo la diagnosi di(Sm), obiettivo del progetto 'Io non' sviluppato da Biogen e da Fondazione Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in collaborazione con l'Associazione italiana(Aism) e con il patrocinio della Società italiana di neurologia (Sin), per l'informazione e sensibilizzazione sulla. Partita lo scorso maggio, in poche settimane l'iniziativa ...

