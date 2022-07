Sclerosi multipla, “Io Non Sclero”: 3 nuovi ambassador raccontano la vita dopo la diagnosi (Di martedì 12 luglio 2022) Avere la Sclerosi multipla e scoprire di avere risorse inaspettate per affrontare la malattia. Coraggio, forza fisica e mentale, energia positiva e motivazione a superare con determinazione una diagnosi che fa male al corpo e allo spirito. Una specie di “super potere” su cui fare affidamento e da diffondere agli altri che hanno ricevuto la stessa diagnosi. È questo il senso della Community online di IO NON SCLERO, il progetto voluto da Biogen e da Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con l’Associazione Italiana Sclerosi multipla (AISM) e con il patrocinio della Società Italiana di Neurologia (SIN). E la novità è che da oggi ci sono 3 nuovi ambassador che avranno il compito di rappresentare la grande Community ... Leggi su iodonna (Di martedì 12 luglio 2022) Avere lae scoprire di avere risorse inaspettate per affrontare la malattia. Coraggio, forza fisica e mentale, energia positiva e motivazione a superare con determinazione unache fa male al corpo e allo spirito. Una specie di “super potere” su cui fare affidamento e da diffondere agli altri che hanno ricevuto la stessa. È questo il senso della Community online di IO NON SCLERO, il progetto voluto da Biogen e da Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con l’Associazione Italiana(AISM) e con il patrocinio della Società Italiana di Neurologia (SIN). E la novità è che da oggi ci sono 3che avranno il compito di rappresentare la grande Community ...

