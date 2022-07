Sciopero 17 luglio, caos aeroporti: gli orari e i voli a rischio (Di martedì 12 luglio 2022) Domenica 17 luglio si preannuncia una domenica di disagi per i viaggiatori. I sindacati hanno indetto uno Sciopero nazionale di quattro ore per il personale del trasporto aereo, una protesta che coinvolge anche le compagnie aeree ... Leggi su europa.today (Di martedì 12 luglio 2022) Domenica 17si preannuncia una domenica di disagi per i viaggiatori. I sindacati hanno indetto unonazionale di quattro ore per il personale del trasporto aereo, una protesta che coinvolge anche le compagnie aeree ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Nuova giornata di sciopero per Ryanair, con i conseguenti disagi per i passeggeri nel pieno delle vacanze estive. L… - romatoday : Sciopero 17 luglio, caos aeroporti: gli orari e i voli a rischio - RassegnaZampa : #Ryanair, confermato lo sciopero di domenica 17 luglio. Codacons: “Irresponsabili” - nuovaradio603 : Domenica 17 luglio, dalle 14 alle 18, #sciopero dei controllori di volo Enav presso l'aeroporto internazionale d'Ab… - discoradioIT : Tassisti ancora in protesta a #Milano, #taxi in sciopero oggi 12 luglio dopo il caso Uber files @fanpage -