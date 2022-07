Schelotto | ' Io | il derby | Cassano e la voglia di tornare in Italia E se avessi contato fino a mille'

(Di martedì 12 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

La Gazzetta dello Sport

Ezequielchiama L'Italia. A 33 anni il Galgo vuole rimettersi in gioco e ricorda con nostalgie le tante maglia indossate nel nostro campionato. La parentesi sfortunata al Racing è ormai alle spalle e ...Ezequielchiama L'Italia. A 33 anni il Galgo vuole rimettersi in gioco e ricorda con nostalgie le tante maglia indossate nel nostro campionato. La parentesi sfortunata al Racing è ormai alle spalle e ... Intervista a Schelotto su Inter-Milan, Cassano e l'Italia L'ex esterno dell'Inter Schelotto si confessa: "Mi sento bene fisicamente, in Italia accetterei sia la Serie A che la Serie B".