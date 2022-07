Sassuolo, Sky: “Non c’è solo il Psg per Scamacca” (Di martedì 12 luglio 2022) Sassuolo SKY- Il Sassuolo lavora intensamente sul mercato, il D.S Carnevali oggi ha ufficializzato l’acquisto di Thorstvedt e nel frattempo fa attenzione sul fronte cessioni. Il nome più caldo per questo mercato estivo è Gianluca Scamacca, il bomber neroverde che questa stagione ha realizzato 16 goal. L’ex Genoa, ha sorpreso tutti realizzando numeri d’alto livello alla pari di giocatori come Osimhen e Abraham. Il Psg non ha mai nascosto il suo interesse verso il classe 99? che gradisce la destinazione Francese. Il Sassuolo, chiede circa 50 milioni più bonus, il Psg si è fermato momentaneamente a 35 milioni. Il club emiliano vuole 50 milioni cash per cedere l’ex Roma, intanto dall’Inghilterra anche il West Ham è interessato a Scamacca. La squadra inglese, che quest anno partecepirà alla Conference ... Leggi su seriea24 (Di martedì 12 luglio 2022)SKY- Illavora intensamente sul mercato, il D.S Carnevali oggi ha ufficializzato l’acquisto di Thorstvedt e nel frattempo fa attenzione sul fronte cessioni. Il nome più caldo per questo mercato estivo è Gianluca, il bomber neroverde che questa stagione ha realizzato 16 goal. L’ex Genoa, ha sorpreso tutti realizzando numeri d’alto livello alla pari di giocatori come Osimhen e Abraham. Il Psg non ha mai nascosto il suo interesse verso il classe 99? che gradisce la destinazione Francese. Il, chiede circa 50 milioni più bonus, il Psg si è fermato momentaneamente a 35 milioni. Il club emiliano vuole 50 milioni cash per cedere l’ex Roma, intanto dall’Inghilterra anche il West Ham è interessato a. La squadra inglese, che quest anno partecepirà alla Conference ...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @SilvestriP: Tottenham, l'allenamento di Conte è massacrante: Kane vomita e Son sviene in campo (Video) #ASRoma #Juventus #Inter #Napoli… - SilvestriP : Tottenham, l'allenamento di Conte è massacrante: Kane vomita e Son sviene in campo (Video) #ASRoma #Juventus #Inter… - ProfidiAndrea : ?? Sky: '#Scamacca, non c'è solo il #PSG: il #WestHam prepara la sua offerta' 'Il club inglese può presto inviare u… - paoloangeloRF : Il Sassuolo svela la sua maglia da trasferta. FOTO - MAOgunremi : RT @SkySport: I risultati delle amichevole di oggi #Atalanta #Lazio #Monza #Bologna #Sassuolo #SerieA #SkySerieA #SkySport -