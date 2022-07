Sanzionati bagni | bar e ristoranti - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

Vigili urbani in spiaggia al Forte Pioggia di sanzioni nel weekend: nel mirino della polizia municipale sono finiti due locali, tre stabilimenti balneari, un ristorante e pure dei cantieri edili. Per ...... vanno assolutamente richiamati etutti gli esercenti che occupano i marciapiedi ... La pulizia di una città, come il decoro deipubblici sono potente un biglietto da visita per gli ... Sanzionati bagni, bar e ristoranti Pioggia di sanzioni nel weekend: nel mirino della polizia municipale sono finiti due locali, tre stabilimenti balneari, un ristorante e pure dei cantieri edili. Per non parlare della sosta selvaggia ...Diversi bagnanti sorpresi a fumare in spiaggia sono stati sanzionati dalla Polizia locale di Cagliari che questa mattina ha effettuato una serie di controlli sul litorale attraverso il nucleo nautico ...