Sanremo, Amadeus vuole due star internazionali: i nomi (Di martedì 12 luglio 2022) Per la prossima edizione di Sanremo, Amadeus è pronto a convincere una star internazionale. Il pubblico va in delirio: di chi si tratta. Sono settimane caldissime per Amadeus, che sta cercando di organizzare il grande colpo in vista di Sanremo 2023. Infatti il presentatore ravennate vuole regalare al pubblico una stella della musica internazionale: la trattativa entra nel vivo. Il presentatore della kermesse musicale prepara il grande colpo (Via WebSource)Mancano sette mesi alla prossima edizione di Sanremo eppure per Amadeus e la produzione sono già settimane caldissime. Infatti un grande evento come il Festival della Musica Italiana va preparato con largo anticipo, tant’è che da poche settimane il conduttore ha rivelato il grande ... Leggi su vesuvius (Di martedì 12 luglio 2022) Per la prossima edizione diè pronto a convincere unainternazionale. Il pubblico va in delirio: di chi si tratta. Sono settimane caldissime per, che sta cercando di organizzare il grande colpo in vista di2023. Infatti il presentatore ravennateregalare al pubblico una stella della musica internazionale: la trattativa entra nel vivo. Il presentatore della kermesse musicale prepara il grande colpo (Via WebSource)Mancano sette mesi alla prossima edizione dieppure pere la produzione sono già settimane caldissime. Infatti un grande evento come il Festival della Musica Italiana va preparato con largo anticipo, tant’è che da poche settimane il conduttore ha rivelato il grande ...

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - Raiofficialnews : ?? L'annuncio di Amadeus al @Tg1Rai: Gianni Morandi sarà il co-conduttore di #Sanremo2023, in programma su @RaiUno… - Agenzia_Ansa : Gianni Morandi sarà il co-conduttore del prossimo festival di Sanremo. Lo ha annunciato Amadeus in diretta al Tg1 d… - sofisyrup : RT @morandi_g: Tornerò a Sanremo, sarò al fianco di Amadeus per condurre il Festival. Chi l’avrebbe mai detto… Evviva Sanremo! #festivaldis… - infoitcultura : Sanremo, Morandi co-conduttore del Festival con Amadeus -