Sanremo 2023: Gianni Morandi co-conduttore di Amadeus, l'annuncio al TG1 (Di martedì 12 luglio 2022) Nonostante alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2023 manchino ancora sette mesi pieni, Amadeus continua a rilasciare anticipazioni ufficiali sulla kermesse ligure facendo varie apparizioni nel TG1 delle ore 20:00. Dopo aver svelato che l'influencer Chiara Ferragni sarà la madrina della prima e dell'ultima serata della manifestazione, Amadeus è apparso questo sera 11 luglio 2022 dietro al bancone del telegiornale per fare un ulteriore nuovo annuncio. A sorpresa il conduttore de I Soliti Ignoti – Il Ritorno ha raggiunto di persona gli studi del TG1 e, vestito in maniera molto elegante, ha fatto un nuovo annuncio proprio legato ai volti che si avvicenderanno sul palco del Teatro Ariston il prossimo febbraio 2023. Nello specifico, Amadeus ha annunciato un nuovo ...

