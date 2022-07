San Salvatore Telesino, con il Sannio Music Fest va in scena il jazz di Carmen Souza (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPer la sezione ‘On The Road’ della II edizione del Sannio Music Fest, il jazz sarà di scena a San Salvatore Telesino, presso il cortile della bellissima Abbazia Benedettina. Proprio qui dove hanno sede i reperti archeologici dell’antica Telesia, giovedì 14 luglio, avrà luogo il concerto di Carmen Souza, la cui Musica è definita, da David Sylvian, “senza eguali e di rara limpidezza”. Nata a Lisbona da una famiglia di Capo Verde e molto presto sperimenta la ‘sodade’ per la prolungata assenza del padre che lavora in mare. Cresce in un ambiente linguistico misto di creolo, il dialetto di Capo Verde, che i suoi genitori parlavano a casa, e il portoghese, sempre circondata dallo stile di vita di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPer la sezione ‘On The Road’ della II edizione del, ilsarà dia San, presso il cortile della bellissima Abbazia Benedettina. Proprio qui dove hanno sede i reperti archeologici dell’antica Telesia, giovedì 14 luglio, avrà luogo il concerto di, la cuia è definita, da David Sylvian, “senza eguali e di rara limpidezza”. Nata a Lisbona da una famiglia di Capo Verde e molto presto sperimenta la ‘sodade’ per la prolungata assenza del padre che lavora in mare. Cresce in un ambiente linguistico misto di creolo, il dialetto di Capo Verde, che i suoi genitori parlavano a casa, e il portoghese, sempre circondata dallo stile di vita di ...

SJCaracciaCPA : Salvatore and Vincenza's fourth child was Lucrezia Matroiacovo born 4-Jan-1885 in San Polo Matese, Compobasso, Ital… - SJCaracciaCPA : Salvatore and Vincenza's second child was Maria Giovanna Mastroiacovo born 24-Jun-1881 in San Polo Matese, Compobas… - SJCaracciaCPA : Salvatore Mastroiacovo and Vincenza Santillo were married 14-Sep-1877 in San Polo Matese, Compobasso, Italy. 4/9 - artesplorando : #luoghidarte ?? Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, San Pietroburgo, Russia - sapphicartemide : la chiesa di snezhnaya mi ricorda la cattedrale del cristo salvatore di mosca anche se le colonne dietro sembrano san pietroburgo hsvs -