Sampdoria, ritorno di fiamma: per la difesa si valuta Cistana (Di martedì 12 luglio 2022) Calciomercato Sampdoria: Cistana nel mirino del club blucerchiato, in cerca di un colpo per il reparto difensivo La Sampdoria corre ai ripari e non si accontenta soltanto di Maxime Leverbe per il reparto difensivo. Il club blucerchiato è tornato alla carica per Andrea Cistana. Come riportato dall'edizione odierna de Il Giorno, il difensore del Brescia viene tenuto in considerazione anche da Fiorentina e Udinese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

