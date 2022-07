Salerno | è allarme siccità ma a Campagna c’è la festa dei gavettoni Bonelli | “Intervengano De Luca e Cingolani” Il video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 luglio 2022) L’emergenzasta colpendo tutta Italia. L’agricoltura è in crisi, i sindaci chiedono ai cittadini di ridurre il consumo di acqua. Eppure a, comune di 16mila abitanti in provincia di, è stata organizzata la ‘chiena’, unaa base di secchiate d’acqua etra i partecipanti. Il, pubblicato della, pubblicato da Campania da vivere, è stato visto milioni di volte ed è stato commentato 17mila volte, suscitando indignazione e polemiche. Angelodi Europa verde ha denunciato quanto accaduto: “Chiedo l’intervento di De”, ha scritto in un tweet. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.